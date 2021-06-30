«Ассиметрично»: Путин назвал ответ на нарушение «красных линий» со стороны США

Россия не будет себе во вред делать ответные шаги за нарушения «красных линий» со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии». Глава государства выразил надежду, что отношения нашей страны с Соединенными штатами войдут в нормальные рамки.

«Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к санкционному давлению. В чем-то оно пошло нам на пользу – так называемые программы импортозамещения, оно создало хороший толчок в развитие высокотехнологичных сфер производства, я уж не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, что даже представить себе не могли», – отметил президент.

Комментируя вопрос об ответе России на нарушение «красных линий» со стороны США, Путин отметил, что ответные шаги себе во вред себе Москве делать не будет. «Делать ответные шаги, которые нам самим вредят мы не собираемся и не будем. Вот пример – до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. Десяток лет поставляли. И что же нам приостанавливать себе во вред?... Или «Боинг», не знаю в каком объеме, 50% точно, строит из нашего титана. И зачем нам закрывать титановое производство себе?..» – пояснил он.

«Если они переходят какие-то границы, мы находим ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров. Надеюсь, это отношение, не только к нам, но и к многим другим своим партнерам в Штатах изменится. Кстати говоря, их традиционные партнеры и союзники, думаете, рады, что с ними «через губу» разговаривают? Это не нравится никому», – констатировал Путин.

«Мир кардинальным образом меняется. Наши партнеры в те же США, с одной стороны, понимают это, и поэтому встреча в Женеве. С другой стороны, хотят сохранить свое монопольное положение. Отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение и с учениями, и с провокациями, и с санкциями. Это не от нас зависит, это зависит от них. Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется, и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов приведет к тому, что мировое устройство примет более благообразный характер, отношения наши в том числе, с Соединенными штатами войдут в нормальные рамки», – подытожил глава государства.

На «Прямую линию» адрес президента поступило уже порядка 2,2 млн вопросов, на 46 из них Путин ответил за первые три часа прямой линии.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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