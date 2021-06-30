Неудовлетворительно: в РФС оценили выступление сборной России на Евро-2020

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) назвал неудовлетворительным выступление команды на Евро-2020, но при этом выразил поддержку главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. Об этом сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», – сказал Гершкович, слова которого цитирует РИА «Новости».

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев пояснил «Спорт-Экспрессу», что на заседании не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова. «Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков – только полтора россиянина», – сказал он.

Черчесов со своей стороны заявил, что не снимает с себя ответственности за провал на чемпионате Европы. «Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», – цитирует слова Черчесова РБК со ссылкой на пресс-службу РФС.

Напомним, сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020, не сумев пробиться в 1/8 финала континентального первенства.

Москва, Светлана Антонова

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