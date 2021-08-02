Иностранные журналисты увлеклись жанром фантастики, пытаясь запугать читателей сказками про «ЧВК Вагнера». Несмотря на то, что сказки – это жанр, не претендующий на достоверность, западная пресса часто прибегает к нему в своих материалах. Их излюбленной страшилкой является «ЧВК Вагнера», следы которой они находят по всему миру. Редакция «Блокнота» разобралась, в чем разница между этим сообществом и условной Бабой Ягой, которой родители пугают детей.

Неприветливая бабка является персонажем древней русской мифологии, однако описания Бабы Яги присутствуют также в немецких, итальянских, чешских и английских сказках. Все персонажи имеют схожие черты – живет в лесу с котом, летает на метле или в ступе, убивает заблудившихся детишек. Дом Бабы Яги на курьих ножках обычно находится на опушке леса, оправдывая функциональность сказок – отбить у детей желание самостоятельно разгуливать по чаще.

Вдохновившись жанром фантастики, западные журналисты тиражируют свои сказки, главным злодеем которых стала «ЧВК Вагнера». География «присутствия» россиян насчитывает десятки стран только за последние несколько лет. Не представляя никаких доказательств, СМИ обвиняют «вагнеровцев» в неких злодеяниях.

Источник: bloknot.ru

Делается это по нескольким причинам. К примеру, британцы используют сказки о «ЧВК Вагнера» для оправдания огромного оборонного бюджета. Французы – для сокрытия своих геополитических провалов. Очень просто списать неудачи на «мифического персонажа», если предварительно запугать им налогоплательщиков через СМИ. Американцы под лозунгом борьбы с придуманным врагом могут позволить себе навязывать демократию по всему миру, лишь бы противостоять «российской угрозе». Ну а Киеву просто нужен виновный во всех внутриполитических проблемах Украины.

Поскольку есть спрос – рождается и предложение. Западные СМИ, надеясь угодить правительствам, наперебой печатают страшилки о «ЧВК Вагнера», которые не имеют ничего общего с реальностью.

По информации экспертов и других осведомленных сторон, существование «ЧВК Вагнера» является уникальным геополитическим феноменом. Члены сообщества противостоят преступным действиям, совершаемым по отношению к русскоязычному населению. Также они продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с провокациями со стороны НАТО.

Таким образом, Баба Яга сильно уступает «вагнеровцам» по географии присутствия и тому ужасу, который западные журналисты пытаются вселить во впечатлительных читателей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 02.08.21

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