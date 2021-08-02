Довыступались: репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Общественный совет при министерстве культуры РФ проведёт слушания по соответствию репертуаров театров стратегии нацбезопасности. Об этом сообщил председатель совета Михаил Лермонтов. По его словам, поводом стал спектакль Современника «Первый хлеб».

«Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утверждённой [президентом РФ Владимиром] Путиным стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано», – цитирует РИА «Новости» Лермонтова.

«Именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента», – пояснил глава общественного совета при минкультуры РФ.

Ранее организация «Офицеры России» призвала руководство «Современника» не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках театра, таких как «Первый хлеб», которая спровоцировала скандал из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

«Одна из главных героинь спектакля «Первый хлеб» в исполнении народной артистки России Ахеджаковой Л.М., в своем весьма пространном и пресыщенным безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов», – говорится в заявлении главы «Офицеров России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, которое было направлено в Генпрокуратуру РФ, мэрию Москвы и руководству театра.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с обращениями представителей общественности поручил изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам. «Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», – отмечалось в сообщении ведомства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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