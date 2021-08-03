Ночное ненастье в Москве: выпала треть месячной нормы осадков, повалено 30 деревьев

В Москве за прошедшую ночь выпала четверть месячной нормы осадков – около 20 мм, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро. При этом в результате порывистого ветра во время грозы было повалено почти 30 деревьев.

«Упавшими деревьями повреждено порядка 15 автомобилей. Пострадавших нет», – сообщил источник агентства.

В трех аэропортах столичного авиаузла было отменено более 30 рейсов.

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром обрушились на Москву в понедельник вечером.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве вновь ожидается дождливая погода с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.08.21

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