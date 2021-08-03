«Сконцентрироваться на работе в сборной России»: министр спорта поддержал уход Карпина из «Ростова»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался в поддержку решения главного тренера сборной России Валерия Карпина покинуть футбольный клуб «Ростов» и сосредоточиться на работе в национальной команде.

«С уважением отношусь и к нему, и к решению покинуть «Ростов» и сконцентрироваться на работе в сборной России. От нашей сборной ждем успехов в отборе на крупнейшие турниры – чемпионат мира и чемпионат Европы. Хочу пожелать успехов в этот непростой период», – цитирует Матыцина ТАСС.

«Верим не только в Валерия, верим в команду. Он пришел не один, а с коллегами. У нас должен быть принцип: один за всех и все за одного», – добавил министр.

Накануне ФК «Ростов», потепревший два поражения на старте чемпионата, объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба, который он возглавлял 3 года 8 месяцев. Решение об уходе из клуба Карпин назвал «сложным и мучительным».

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца 2021 года. Первоначально сообщалось, что специалист будет временно совмещать работу в «Ростове» и сборной.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.21

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