Дипломатическая война: МИД РФ объявил персоной нон грата дипломата из Эстонии

МИД России объявил сотрудника дипмиссии Эстонии в Москве персоной нон грата, заявив таким образом протест из-за высылки российского дипломата из Таллина. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», – уточнил МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. «Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам. Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил «persona non grata» сотрудника посольства России в Эстонии», – говорится в сообщении.

МИД РФ призвал эстонскую сторону «остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию». «В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», – подчеркнули в российском ведомстве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.08.21

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