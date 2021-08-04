Появились опасения: в России индекс деловой активности в сфере услуг упал сразу на три пункта

В России индекс PMI сферы услуг за июль упал на три пункта до 53,5, снизившись до пятимесячного минимума, что свидетельствует об опасениях стабильности спроса. Об этом говорится в исследовании IHS.

В то же время совокупный индекс объемов производства, отражающий активность, в том числе в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, за июль опустился с 55 до 51,7 пункта, передает «Интерфакс». Как отмечается в исследовании, поставщики услуг отметили значительное увеличение клиентского спроса. При этом по сравнению с февралем темпы роста новых заказов были самыми низкими, а экспортные – вообще сократились. В течение июля компании сферы услуг продолжали отмечать заметный рост затрат, которые поставщики услуг стремились по возможности перекладывать на своих клиентов. Рост отпускных цен фиксируется 13 месяцев подряд.

Ожидания по перспективам производства в следующем году в июле упали до самого низкого уровня с 1 января. «Хотя оптимизм часто связывали с устойчивым ростом клиентского спроса и надеждами на улучшение экономических условий по мере ослабления серьезности пандемии, опасения относительно стабильности будущего спроса оказывали давление на уверенность», – говорится в обзоре.

Москва, Мария Соколова

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