Ответит перед законом: Соболь не смогла избежать ответственности по иску Пригожина

Брачный договор между юристом Любовью Соболь и ее супругом Сергеем Моховым является недействительным. Решение суда уже вступило в силу.

По данным Симоновского суда, апелляционная жалоба Любови Соболь возвращена ей обратно. Решение о признании недействительным брачного контракта между Соболь и ее супругом формально вступило в силу, сообщила пресс-служба «Конкорда».

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса», – сказано в сообщении.

В октябре 2019 года арбитражный суд Москвы постановил взыскать по 29,2 млн рублей с ФБК*, Навального и Соболь. Чтобы этого избежать она оформила с Сергеем Моховым брачный договор и переписала на него не только свою недвижимость – шубы, технику, мебель и некоторые дорогостоящие личные вещи. Суд счел эти действия сомнительными, поэтому Соболь не удастся уйти от ответственности.

*ФБК, «Фонд борьбы с коррупцией» – НКО-иноагент, экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 04.08.21

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