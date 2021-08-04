Уровень преступности вырос: военный прокурор сообщил о проблемах в войсках московского региона

В войсках московского региона выросло число случаев нанесения побоев и неуставных отношений. Об этом сообщил столичный военный прокурор Владислав Приходченко. По его словам, такие нарушения характерны для проходящих службу по призыву, а в офицерской среде увеличилось количество мошенничеств, должностных преступлений и мелкого взяточничества.

«За совершение шести эпизодов мелкого взяточничества осужден начальник отделения медицинской роты одной из воинских частей, дислоцированных в Московской области. Деньги он получал за выдачу заведомо ложных заключений о временном освобождении четырех военнослужащих от исполнения должностных обязанностей», – уточнил Приходченко, слова которого цитирует «Интерфакс».

Прокурор также отметил рост коррупции, связав его «со взяточничеством в военкоматах». «Уровень преступности в поднадзорных войсках остается высоким. В первую очередь, это связано с ростом мелкого взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями и их превышений. Рост коррупционной преступности отмечен среди гражданского персонала, особенно военных комиссариатов», – пояснил он.

Кроме того, Приходченко подчеркнул, что размер причиненного государству ущерба увеличился в несколько раз. «В значительной степени такая динамика обусловлена расследованием уголовных дел в отношении должностных лиц военных представительств Минобороны России», – сообщил прокурор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.08.21

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