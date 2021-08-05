Партия «Новые люди» – Собянину: Генплан необходим Москве

Отказ московских властей от генерального плана развития мегаполиса может привести к большим проблемам – массовой точечной застройке и глобальной практике возведения «человейников». Такие опасения высказал сторонник партии «Новые люди», доктор экономических наук и эксперт-международник Валентин Игнатьев, комментируя заявление мэра столицы Сергея Собянина о планах отказаться от генплана и перейти в формат стратегии развития и мастер-плана.

Напомним, 2 августа московский градоначальник заявил, что предполагается планировать застройку каждого района в отдельности. «Генплан – это советская кондовая история», – выразил уверенность Собянин.

Между тем партию «Новые люди» беспокоит перспектива отказа от базового проекта застройки. Тем более, когда это заявление мэра Москвы может быть неправильно понято сотрудниками на местах. Как считает Валентин Игнатьев, недостаточная подготовка кадров может не позволить перенять мировые практики и исторический опыт.

«Генеральный план, как и его аналоги, к которым относятся мастер-план, план развития городов, урбанистические планы и т.д. являются необходимой основой для стратегического развития городов. Москву можно сравнить с такими мегаполисами, как Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Во всех трех мегаполисах действуют подобные планы. Они обеспечивают устойчивое развитие городов, а также служат вектором для понимания людей и бизнеса, в каком направлении идёт развитие», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в Шанхае работает проект создания пяти городов-сателлитов, Нью-Йорк идет по пути глобальной интеграции и созданию комфортных районов при сохранении промпредприятий.

«Заявление мэра, если оно будет реализовано, может привести к точечной массовой застройке и глобальной практике «человейников», чего очень опасаются жители спальных районов. В том числе это может коснуться и моего Перовского округа, где сама по себе появилась собственная уютная экосистема», – пояснил кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

В этой связи Валентин Игнатьев выразил надежду, что отказ от генплана носит скорее рекомендательный характер идти в ногу со временем. «Ибо в любом успешном государстве должен быть стратегический план, которого нужно придерживаться. А не пересматривать его с завидной постоянностью, как это делается сейчас», – сказал он.

Генплан – это основной документ территориального планирования города. Методические рекомендации говорят о том, что его нужно утверждать на срок не менее чем 20 лет. В генплане следует определять срок первой очереди его реализации от трех до десяти лет и перспективный срок до 30-40 лет. Последний генплан Москвы был принят в 2010 году и охватывал развитие города до 2025 года. После присоединения к столице новых территорий был принят отдельный генплан их развития до 2035 года.

Москва, Светлана Антонова

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