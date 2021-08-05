За счет других регионов: в Москве зафиксирован всплеск рождаемости

В Москве по итогам мая рекордно выросла рождаемость – на 148% к прошлому году. При этом число разводов увеличилось в 10 раз. По мнению экспертов, на динамику обоих показателей оказала влияние пандемия, передает РБК.

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина считает, что нынешний рост рождаемости связан со стремлением состоятельных семей из других регионов ездить рожать в столицу. «Богатые регионы в последние годы так повышают этот показатель – хороший подарок новорожденному, удобная регистрация в роддоме, хорошая клиника», – отметила она.

По оценке демографа и бывшего сотрудника Росстата Алексея Ракши, Москва повышала показатели рождаемости с 2019 года за счет других субъектов РФ – начали «переманивать рожениц из регионов, заманивать их подарочными наборами при условии регистрации родившихся в Москве, не выходя из роддома».

Кроме того, за пять месяцев в Москве количество браков выросло на 31,8%, но число разводов увеличилось на 1102%. Резкий рост показателя эксперты связывают с окончанием режима самоизоляции, в период которого пары решили официально прекратить отношения.

Ранее сообщалось, что за 2020 год рождаемость в России сократилась на 3% (в Москве она упала почти на 8%), смертность увеличилась на 17,9%. Ежемесячная статистика роста убыли населения показывает, что в этом году смертность превысит прошлогодние показатели – в столице только за июль этот уровень вырос на 24%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.08.21

В России суточный прирост заражений коронавирусом снова превысил 23 тысячи. / Таиланд запретил вредные для кораллов кремы от загара. / Российские волейболисты сразятся за золото Олимпиады. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»