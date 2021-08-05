Синоптики пообещали Москве дождь и жару

В ближайшие выходные в московском регионе будет дождливая погода, но воздух вновь начнет сильно прогреваться. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 5°.

В пятницу, 6 августа, ночью и днем ожидается дождь, местами гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду. В дневное время столбик термометра не превысит 23°.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, также вероятны осадки, но температура воздуха в дневное время повысится в Москве 27...29°, по области – до 26...31°.

В начале следующей недели, 9 и 10 августа, без осадков. Ночью прогнозируется 14...19°, днем 25...30° при слабом ветере.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.21

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