Структуры Ходорковского попали под запрет из-за войны с Пригожиным

Органы власти в РФ и некоторые частные структуры ведут борьбу с деятельностью иноагентов и нежелательных организаций. Недавно фиаско потерпели ресурсы Михаила Ходорковского.

В начале августа стало известно, что «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» прекращают свою деятельность. Решение принято после блокировки доступа к ним по указанию Роскомнадзора. Все они являются «детищем» беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что указанные издания связаны с Open Russia, которая по решению Генпрокуратуры признана нежелательной организацией.

С июля нынешнего года действуют нововведения в статье 284.1 УК РФ. Теперь за участие в нежелательной организации рядовые сотрудники могут лишиться свободы на срок до четырех лет. Соответственно, работа в этих изданиях – риск оказаться за решеткой.

Разного рода псевдоактивисты и «липовые» либералы начали заявлять, что к блокировке причастен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Они утверждают, что якобы связанные с ним СМИ устроили настоящую «медийную войну» с изданиями Ходорковского.

Известно, что журналисты ФАН неоднократно обращали внимание компетентных органов на то, что издания Ходорковского напрямую связаны с нежелательной британской организацией. Авторы материалов предоставляли доказательства своих заявлений. Роковым для Ходорковского и его проектов стал опубликованный в конце июля материал.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.08.21

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