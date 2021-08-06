Цены на газ в Европе выросли до нового рекорда

Стоимость газа в Европе поднялась до нового рекорда – 546,3 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на 11:30 мск по сентябрьскому фьючерсу на «голубое топливо» по индексу TTF, передает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что поводом для повышения котировок стал ночной пожар на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.

ЧП стало причиной двукратного снижения прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа». Накануне в течение всего дня ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием сократился до 1 млн кубометров в час. Сегодня с 7:00 мск объем прокачки немного увеличился – примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.08.21

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