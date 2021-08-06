«Такого у нас не было»: приемная кампания в МГИМО оказалась рекордной

Завершившаяся в России приемная кампания в высшие учебные заведения оказалась рекордной. Как сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в этом году значительно выросло не только число абитуриентов, но и их уровень знаний.

«Количество абитуриентов выросло более чем на 20%. Конкурс на бюджетные места составил в этом году 36 человек на место, с оплатой обучения – 21 человек на место. Побиты все рекорды по количеству 100-бальников ЕГЭ, их было 575 человек. Доля золотых медалистов – 50% от общего числа подавших заявления. А среди зачисляемых, мы говорим о предварительных итогах, медалистов 75%, в общем количестве набора на первый курс – 55%. Такого у нас не было», – сказал Торкунов.

Ректор МГИМО обратил внимание, что более двухсот поступающих со ста баллами по ЕГЭ имеют наивысший результат сразу по двум предметам, а у некоторых – по трем-четырем. «Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у нее 100 баллов по четырем предметам», – отметил он.

По словам Торкунова, в этом году значительно вырос проходной балл в университет. «Средний балл достаточно высокий, около 96 баллов для тех, кто на бюджет поступает, и 86 – для тех, кто поступает на договор. Баллы на зачисление по всем факультетам значительно выросли. К примеру, на экономический факультет он вырос на 10 баллов, на управленческом – 18 баллов, торговое дело – на 10 баллов. Достаточно серьезный рост», – уточнил он.

Ректор МГИМО также сообщил, что более половины поступивших в вуз – это не москвичи, а абитуриенты из 83 субъектов РФ, а также 200 иностранцев. «Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит им приехать к 1 сентября и заниматься в аудитории. Для тех ребят, которые не смогут приехать, занятия будут вестись в режиме онлайн, но живые занятия. То есть, практически все аудитории оборудованы для того, чтобы студенты могли встречаться на занятиях непосредственно», – отметил Торкунов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.08.21

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