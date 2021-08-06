«Санитарное дело»: брату Навального вынесен приговор

Сегодня Преображенский суд Москвы признал виновным брата скандального политика Алексея Навального – Олега Навального по уголовному делу (ч. 4 ст. 33 – ч. 1 ст. 236 УК РФ) о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной протестной акции 23 января в столице. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

«Срок считается условным, с испытательным сроком на один год», – уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. При этом защита Олега Навального заявила, что намерена обжаловать приговор.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ранее преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь в рамках этого дела к 1,5 года ограничения свободы. 2 августа был оглашен первый приговор по этому делу – к штрафу в размере 100 тысяч рублей был приговорен Дани Акель. Среди фигурантов также пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

Москва, Светлана Антонова

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