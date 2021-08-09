Более двадцати тысяч просмотров собрал трейлер «Солнцепёка» за выходные Зрители жарко обсуждают ролик в предвкушении премьеры

Трейлер к российскому военному фильму «Солнцепёк» появился на Youtube собрал сотни комментариев и тысячи просмотров. Выхода драмы о событиях в Донбассе 2014 года ждут с мая текущего года.

Источник: solncepek-film.com

Первые упоминания о намерении представителей российской киноиндустрии снять фильм появились весной 2021 года. С этого момента киноманы следят за процессом съемок, ожидая выхода ленты. Зрителей интригует острая тема, которой посвящена лента.

По сюжету главный герой Влад Новожилов (его играет Александр Бухаров) пытается увезти свою семью из страны, переживающей неспокойный период, но не успевает: границу закрывают. А в это время в Луганске начинаются настоящие бомбежки, в окрестностях города орудуют мародеры. Герою приходится действовать по обстоятельствам, чтобы выжить и спасти семью, а также сделать важный моральный выбор.

Из предыдущего трейлера, опубликованного на официальном сайте фильма, были убраны многие острые сцены. Накануне выходных появился полный ролик, вызвавший оживленные обсуждения в комментариях. Зрители ждут киноленту, чтобы оценить игру любимых актеров и вспомнить о событиях, в свое время потрясших весь мир.

Официальный трейлер (Версия без цензуры 18+)

«Всё было в разы страшнее, одних только видео тех событий достаточно для понимания всего ужаса тех дней…» – признает один из пользователей.

Однако именно отсыл к реальности так интригует и будоражит кинозрителей. Хотя главный герой является вымышленным персонажем, он, по сути, – собирательный образ многих людей, переживших события, не так давно отгремевшие и еще свежие в памяти многих.

«Пора показывать правду и чаще снимать такие фильмы. Жду с нетерпением премьеры. Огромное спасибо актерам, снявшимся в Солнцепёке», – высказался зритель, посмотревший трейлер.

Ранее на сайте сообщали, что премьера новинки в кинотеатрах 29 российских городов запланирована на 12 августа.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.08.21

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