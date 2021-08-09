Переход к стагнации? В Москве впервые за год замедлился рост цен на новостройки

В Москве впервые за год замедлился рост цен на жилье в новостройках. Об этом говорится в сообщении риелторской компании «Бест-Новострой». По оценке экспертов рынка, говорить о стабильности на рынке пока рано.

Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02% до 348,4 тысячи рублей. «Не думаю, что это уже повод говорить о какой-то очевидной тенденции на рынке, но переход от роста цен к стагнации после завершения программы ипотеки под 6,5% годовых был бы более чем логичным», – пояснила председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

В то же время, по ее данным, на фоне снижения предложения стоимость квадратного метра за год выросла на 37%. «Нужно дождаться октября, чтобы точно можно было сказать, установилась ли на рынке стабильность после года пандемии, который принёс много неожиданностей. А небольшая ценовая коррекция может быть вызвана объёмным пополнением рынка недорогим предложением», – пояснила она.

Средний предлагаемый бюджет покупки новостроек в Москве (квартиры и апартаменты, все проекты за исключением элитных) в июле составил 21,3 млн рублей в июле против 22,2 в июне 2021 года, отмечают риелторы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.08.21

Более двадцати тысяч просмотров собрал трейлер «Солнцепёка» за выходные. Зрители жарко обсуждают ролик в предвкушении премьеры. / Прирост заболевших Covid-19 в России за сутки составил 22 160 человек. / Дельта-штамм Covid-19 оказался опаснее других для беременных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»