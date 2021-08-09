Жара в Москве скоро закончится: синоптики прогнозируют возвращение нормальной погоды

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха вернется к норме – жара спадет. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже во вторник днем облачный покров из-за близости фронтальных разделов не позволит воздуху прогреться очень сильно и постепенно возрастет вероятность дождей.

Во вторник, 10 августа, ночью ожидается без осадков при температуре до 18-19°. Днем вероятен местами кратковременный дождь, гроза, а воздух прогреется до 28-30°. В среду, 11 августа, вновь возможен небольшой дождь. Ночью до 19°, днем 26-28°. В четверг, 12 августа, прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью до 18°, днем – до 24-26°.

В пятницу, 13 августа, преимущественно без осадков, ночью 12...17°, днем 19...24°.

В субботу, 14 августа, ожидается без осадков, ночью 10...15°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.08.21

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