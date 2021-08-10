«Заявили о продолжении противоправной деятельности»: возбуждено новое уголовное дело против соратников Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении соратников скандального политика Алексея Навального – Леонида Волкова, Ивана Жданова и других лиц за сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. Как сообщила официальной представитель ведомства Светлана Петренко, фигуранты подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

В СКР пояснили, что решением суда некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» признаны экстремистскими организациями и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального». «Вместе с тем, 5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора (запрещенной в РФ организации) «ФБК», и Волкова, руководившего (запрещенным в РФ) движением «Штабы Навального». Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Москва, Мария Соколова

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