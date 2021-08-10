Самый яркий звездопад лета: Москва в ожидании пика метеорной активности

В Москве в ночь на 12 августа ожидается пик метеорной активности. При безоблачной погоде увидеть звездопад Персеидов можно будет невооруженным глазом.

«Персеиды обещают стать лучшим звездопадом этого года. Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров. При благоприятных погодных условиях можно увидеть до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту», – цитирует портал столичной мэрии информацию Московского планетария.

Как отмечают астрономы, при хорошей погоде в ночь с 12 на 13 августа в 23:00 в небе над Москвой можно будет увидеть самый яркий звездопад лета. При этом для наблюдения не потребуется специальных технических средств.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 12 августа в Москве ожидается дождь и облачность, однако ночью возможны прояснения.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

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