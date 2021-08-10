Афера на 50 млн рублей: в Москве завершено расследование уголовного дела о банковском мошенничестве

В Москве в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств банка в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, один из соучастников аферы объявлен в международный розыск.

По данным полиции, злоумышленник при содействии бывшего председателя правления одного из банков заключил кредитный договор на приобретение земельных участков, который выступал в качестве залога. «Мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие сведения о его доходах. На основании указанного договора сотрудники банка перечислили на его счет 50 миллионов рублей, однако денежные средства банку возвращены не были, а имущество в залог не передано», – говорится в сообщении.

В ходе расследования был задержан 33-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Второй соучастник объявлен в международный розыск.

Сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до 10 лет.

Москва, Мария Соколова

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