В России снизился процент одобрения банками ипотечных кредитов

Уровень одобрения ипотеки кредитными учреждениями в России снизился на 10%, достигнув самого низкого показателя с 2017 года – 61,7%. В числе причин эксперты называют падение платежеспособности населения, новые условия господдержки, ужесточние требований к заемщиками и рост цен на жилье, пишет РБК.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» обратили внимание, что снижение доли одобренных ипотечных кредитов наблюдается с октября 2020 года. «В июне доля одобренных ипотечных заявок составила 67%, что на 5 п.п. ниже аналогичного показателя предыдущего года», – отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, отметив, что в сентябре прошлого года уровень одобрения ипотеки составлял 73,7%.

Вместе с тем, как отмечает издание, после изменения условий льготной ипотеки в московском регионе резко упал спрос на жилищные кредиты. В столице доля ипотеки в общем объеме сделок с новостройками за июль сократилась с 73,9% до 56,7%, в Подмосковье – с 79,5% до 62,4%, в Новой Москве – с рекордных 83,1% до 57,1%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

Росфинмониторинг внес структуры Навального в «черный список». / Госдума-2021: ЦИК зарегистрировал список «Новых людей» и отказал «Российскому общенародному союзу». / Роуминг на связь России и Белоруссии станет дешевле. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»