СМИ: Мазепин хочет «закрыть дыры» в бюджете «Уралхима» за счет новых кредитов За время его управления предприятиями «Уралхим» и «Уралкалий» долг перед банками вырос со 154 мрд рублей до 1 трлн

По информации «Росбалта» в ближайшее время на предприятиях, принадлежащих олигарху Дмитрию Мазепину, в ближайшее время будет проведен аудит, инициированный «Сбером». Речь идет в первую очередь об «Уралхиме» и «Уралкалии», которые задолжали банку около 1 трлн рублей. Отмечается, что в 2013 году, до того, как собственником этих предприятий стал Мазепин, долг составлял 154 млрд рублей.

Сами же предприятия за все это время не были модернизированы, оборудование не обновлялось, а производственные мощности год от года только сокращались. Мало того, Мазепин экономил и на экологии – так, в Московской области гора химических отходов в настоящий момент достигает 110 метров вместо заявленных 60-ти. Все эти «недочеты» не могут положительно сказаться на результатах аудита «Сбербанка» и скорее всего у предприятий в ближайшее время появится новый хозяин, которому еще предстоит в буквальном смысле разгребать все завалы, оставленные предыдущим владельцем. Однако даже это может не помочь когда-то прибыльным предприятиям и несколько тысяч человек сотрудников скорее всего в обозримом будущем останутся без работы.

В то же время, как утверждает «Росбалт», сам Мазепин использует сложную схему для ухода от налогов – продукция предприятий уходит фирмам-прокладкам, принадлежащим ему же, они и реализуют ее по рыночной цене. Сегодня, чтобы спрятать эти махинации, владелец пытается прикрыть принадлежащий «Уралхиму» Воскресенский химический завод (ВМУ). Сегодня 60% «Уралкалия» находится в залоге у «Сбербанка» и может оказаться, что в залоге у банка окажутся «пустышки» – абсолютно неликвидные активы. Так могло случиться и с ВМУ – есть мнение, что стоимость на бумаге может быть искусственно завышена в 80 раз для отчетности перед «Сбером» и вернулась обратно в карман Мазепина.

Сам олигарх при этом не стесняется покупать роскошную недвижимость на Лазурном берегу в Испании – за последние годы там было приобретено три дома.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.08.21

Кино не о политике, о людях: 12 августа состоится премьера фильма «Солнцепёк» о Донбассе. / «Чуть попроще и дешевле»: кондитеры меняют рецепты конфет из-за роста цен. / Партия «Новые люди» нашла источник роста дохода россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»