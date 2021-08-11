Завтра Москву ожидает самый влажный день в году

В четверг, 12 август, в Москве может стать самым дождливым днем в году. Согласно прогнозу синоптиков, в столице ожидается местами до 20-30 мм осадков, что превышает треть месячной нормы.

Как отмечают «Метеоновости», абсолютный рекорд по осадкам с суточной суммой на ВДНХ 38,2 мм пока остается за 1980 годом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.08.21

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