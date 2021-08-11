МЧС предупредило москвичей о сильном дожде

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, предстоящей ночью до 11:00 12 августа ожидается сильный дождь, гроза при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам, находящимся на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики предупредили, что 12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в году. Местами может выпасть до 30 мм осадков, что превышает треть месячной нормы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.08.21

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