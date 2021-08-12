«Мои планы изменят Жизнь к лучшему!..» Интервью с создательницей Империи Сильнейших Ведьм

Подавляющее большинство привыкло, что когда речь идёт об оккультных организациях, то имеются в виду масоны, иллюминаты и представители других тайных обществ, находящихся за пределами РФ. Но с 2015 года в России ведёт свою деятельность организация мирового масштаба во главе с Аленой Полынь – «Империя Сильнейших Ведьм», сокращённо ИСВ. В период ее становления и первых сплетнях о российском оккультном сообществе многие полагали, что это коммерческий проект или секта. Но спустя небольшое количество времени стало ясно, что речь идёт об организации международного масштаба.

Фото из личного архива Алены Полынь

Редакция РИА «Новый День» обратилась за комментарием к создательнице своей Империи – Ведьме Алене Полынь.

РИА «Новый День»: Здравствуйте, Алена. Вы сразу согласились на интервью и легко рассказываете СМИ о своих идеях и планах. Почему Вы приняли решение выйти из тени и говорить открыто о том, чем Вы занимаетесь?

Алена Полынь: Очень много придуманных тайн вокруг организаций, занимающихся изучением простого иудаизма и примирения его в магии для порабощения народов. Тайна создаёт нужный ореол и значимость, но мне это совершенно не нужно, у меня иные цели и задачи. Я создала целую Империю, мои Посвящённые во всех странах и мои знания не на основе иудаизма и ответвления в виде каббалы, мои знания от Истока. Более сильно и более глобально, но цели нет кого-то поработить, а наоборот освободить от рабства. Надо сказать рабам нравится быть рабами и свобода им не нужна, только единицы хотят освобождения. Но у нас много работы системной.

РИА «Новый День»: Что значит системная работа? И что изучают в ИСВ?

Алена Полынь: Мы глубоко магически прорабатываем структуру мироздания и работы очень много. Изучаем мы истоковые знания, это божественный уровень создания и деяния, без фильтра каких-либо религий.

РИА «Новый День»: Что нужно, чтобы пройти Посвящение?

Алена Полынь: Пройти Посвящение может не каждый, до него нужно дорасти. Это подготовительная работа и собеседования, но, если получилось, поверьте это того стоит. Знания и Сила, что дана нам, колоссальна, и нужно только все это верно распределить и направить.

РИА «Новый День»: Обучение магии у Вас происходит в Международном Университете магии и колдовства. Насколько я понимаю это первое в мире учебное заведение такого уровня и направления?

Алена Полынь: Да, это первый в мире Университет магии и колдовства. Занятия проходят как в аудиториях, так и в формате онлайн с переводом на разные языки. У меня есть Посвящённые не русскоговорящие. Мои планы очень серьёзны и изменят Жизнь к лучшему!

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.08.21

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