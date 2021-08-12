Синоптики пообещали москвичам теплые и сухие выходные

В ближайшие выходные в В Москве ожидается теплая и сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в дневное время прогреется до 27-28 градусов.

Последний день рабочей недели будет дождливым. Ночью в Москве 14...16°, по области – 12...17°. Днем столбик термометра поднимется до 23-25°.

В субботу, 14 августа, прогнозируется без осадков. Ночью до 14°, днем потеплеет до 26-27°. В воскресенье, 15 августа, днем в Подмосковье возможен местами небольшой дождь. Ночью до 13°, днем – до 27-28°.

В понедельник, 16 августа, местами вероятен небольшой кратковременный дождь, ночью 12...17°, днем 22...27°. Во вторник, 17 августа, преимущественно без осадков, ночью 10...15°, днем 22...27°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.08.21

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