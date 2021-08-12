«По сути дежавю»: эксперт оценил перспективы решения приднестровского вопроса

Справедливое решение приднестровского вопроса лежит в плоскости признания второго молдавского государства со стороны Кишинева. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, встреча заместителя руководителя администрации главы российского государства Дмитрия Козака с президентом Молдавии Майей Санду может означать, что период внутриполитического кризиса в этой стране прошел.

«В этом году совсем скоро будем отмечать 18-летие проваленного меморандума по приднестровскому урегулированию, которое носит имя Козака. По сути, дежавю – ситуация явно возвращается в точку 18 лет назад», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в Молдавии сложились условия для выхода из кризисной ситуации. «Период турбулентности и внутриполитического кризиса возможно прошел, но пока мы не знаем, как будут развиваться события. С одной стороны, Санду удалось победить на президентских выборах осенью прошлого года, с другой – на досрочных парламентских выборах получить большинство в парламенте. Соответственно, консолидация власти и беспрецедентные возможности изменить ситуацию к лучшему, в первую очередь, для жителей этой бедной страны», – пояснил Мартынов.

Касаясь приднестровского вопроса, политолог подчеркнул, процесс урегулирования фактически десятилетие был прерван. «Он (Козак) – человек опытный и много лет погруженный в эту тему. Дмитрий Николаевич лучше знает про более чем 200 тысяч российских граждан, которые проживают на территории Приднестровской молдавской республики, и про ограниченную группу российских войск – 1300 военнослужащих, и про 500 российских миротворцев, и про поднятый над непризнанным Приднестровьем российский флаг. Любое урегулирование лежит в плоскости прямых переговоров Кишинева и Тирасполя, как это и было многие годы. И этот процесс прервался во время внутримолдавской внутриполитической турбулентности, то есть перманентного внутриполитического кризиса, длинною в 10 лет», – отметил он.

По мнению Мартынова, процесс урегулирования отношений Кишинева и Тирасполя должен проходить под протекторатом России. «На мой взгляд, справедливое решение приднестровского вопроса лежит в плоскости признания второго молдавского государства со стороны Кишинева, с дальнейшим выстраиванием добрососедских отношений, а возможно, и каких-то общемолдавских конструкций. Тогда это будет иметь прочность и будет справедливо для жителей обоих государств – и признанного, и непризнанного. С учетом того, что происходит сегодня на Украине, мне кажется, это было бы очень актуально. А то, что этот процесс безусловно должен проходить под протекторатом России – здесь нет сомнений», – подчеркнул эксперт.

«Для меня лично будет серьезным сигналом публичное снятие статуса «нон грата» с российских журналистов, экспертов, политологов, политиков, которых за это смутное время в Молдавии накопилось под сотню – кому на пять лет, кому на десять с формулировкой «угроза национальной безопасности», как будто национальная безопасность в этой несчастной стране есть. Лично для меня это будет сигналом, что действительно ситуация меняется и есть шанс выйти из этого глубокого пике», – заключил Мартынов.

Накануне состоялась встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с президентом Молдавии Майей Санду. По ее окончании Козак заявил, что решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, Россия готова оказать содействие и не готова выдвигать собственные условия урегулирования. «В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно», – отметил Козак.

Меморандум Козака был разработан в 2003 году и предполагал урегулирование приднестровского вопроса путем создания в Молдавии федерации. Он не был реализован из-за внешнего давления со стороны США.

Москва, Мария Соколова

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