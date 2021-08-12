Авторы фильма о «российском присутствии» в Ливии могут предстать перед судом

Фигурант фильма BBC Федор Метелкин подает в суд на британских журналистов из-за псевдорасследования о россиянах в Ливии и его якобы участии в конфликте в этой стране.

«Мною в суд будет направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Аналогичное заявление будет направлено в Роскомнадзор», – говорится в письме Метелкина, которое опубликовано в СМИ.

Россиянин отметил, что оказался втянут в провокационную информационную кампанию, цели которой ему неизвестны. По его словам, после публикации «расследования», где Метелкина причислили к «ЧВК Вагнера», к нему регулярно поступают запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Такие действия он рассматривает как вторжение в личную жизнь.

Метелкин добавил, что к нему обратилась команда юристов, готовая помочь отстоять его права в судах России и Великобритании и других инстанциях.

«В BBC направлено требование опровергнуть данную недостоверную порочащую меня информацию и удалить ее с сайтов СМИ. В случае отказа, я добьюсь, чтобы журналисты понесли ответственность за распространение ложной информации», – отметил фигурант фильма.

Напомним, 11 августа агентство BBC опубликовало видео-расследование, целью которого стала попытка доказать участие «ЧВК Вагнера» в ливийском конфликте с помощью некого планшета. По утверждению британских журналистов, устройство было якобы забыто россиянином на линии фронта весной 2020 года. В гаджете, по словам «расследователей», были найдены карты на русском языке, позывные бойцов, а также видеоматериалы.

Однако специалистам Федерального агентства новостей удалось обнаружить множество несостыковок и недостоверных сведений в материале BBC. Кроме того, российские журналисты связались непосредственно с Федором Метелкиным, который рассказал, что работает строителем и никогда не посещал африканские страны, тем более – Ливию.

Москва, Светлана Антонова

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