Собирательный образ русофоба: Пригожин сравнил журналистку «Медузы»* с персонажем из «Солнцепека»

Журналист интернет-издания «Медуза»* (включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Лилия Яппарова направила пресс-службе компании «Конкорд» запрос, в котором поинтересовалась, является ли петербургский предприниматель Евгений Пригожин спонсором фильма «Солнцепек».

Пресс-служба компании «Конкорд» в свою очередь ответила, что у Пригожина нет информации относительно его причастности к картине, однако продюсер фильма на закрытом показе поблагодарил «заказчика» за идею, постоянное участие и спонсорство.

«Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, пресс-служба посоветовала журналистке обратить внимание на одного из персонажей фильма – Игоря Бурова, который предстал в образе антироссийского героя.

Пригожин также направил ответный вопрос Яппаровой относительно того, с кем она может сопоставить образ Бурова.

«Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» – поинтересовался предприниматель.

Вчера в Северной столице состоялась закрытая премьера кинокартины «Солнцепек», в основу сюжета которой легли реальные события, произошедшие в Донбассе в 2014 году. Зрители отметили, что фильм жестокий, однако иначе показать правду просто невозможно.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.08.21

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