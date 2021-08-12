«Перезагрузка» для Москвы и Кишинева? Эксперт оценил итоги переговоров Козака и Санду

Запад не позволит Молдавии вести полноценное сотрудничество с Россией. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, комментируя итоги встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с президентом Молдавии Майей Санду. По его оценке, сдача Приднестровья не входит в интересы России.

«То, что сейчас Россия начала диалог с Санду, говорит, что у Москвы есть потребность в таком диалоге. Честно признаться, я не верю в его эффективность. Я не думаю, что можно будет о чем-то существенном договориться. Ни Майю Санду, ни тех, кто за ней стоит, нельзя заподозрить в желании какого-то близкого сотрудничества с Москвой. Главное, это не позволят сделать нынешней молдавской власти их западные кураторы. США, Германия, Румыния – как минимум эти игроки вряд ли позволят. И самое главное, не вижу причины, по которой бы Санду сама стремилась к каким-то прорывам в отношениях с Москвой. Это было бы очень странно с ее стороны», – подчеркнул эксперт.

Бондаренко обратил внимание, что нынешняя встреча Козака и Санду «находится в русле крайне вредного принципа», которого придерживается Россия. «Этот визит, это такая наглядная иллюстрация принципа, что Москва работает с любой властью вне зависимости от того, кто там власть, и не работает с оппозицией. Вот это иллюстрация этой упертой позиции. Но понятно, что с Санду вряд ли может быть выстроен какой-то конструктивный диалог – так что, скорее всего, это останется таким ритуальным протокольным визитом», – пояснил он.

Комментируя перспективы урегулирования приднестровского вопроса, политолог отметил, что Москва вряд ли сдаст непризнанную республику. «Сдавать Приднестровье… Вряд ли на это сейчас пойдет Москва. Это не в национальных интересах России заниматься такого рода сдачей. Так что какой-то размен по Приднестровью вряд ли возможен. Время разменов ушло», – считает Бондаренко.

«Что касается российского военного контингента в Приднестровье, Россия будет стремиться максимально его сохранить, понимая, что даже само наличие этого контингента носит все больше символический характер. По факту там служат местные жители. Управляется этот контингент из Москвы, но он целиком и полностью состоит из местных солдат и офицеров, потому что Кишинев давным-давно заблокировал любую возможность ротации», – сказал эксперт.

Вчера, 11 августа, состоялась встреча замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдавии Майей Санду. По ее окончании Козак заявил, что решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, Россия готова оказать содействие и не готова выдвигать собственные условия урегулирования. «В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно», – отметил Козак.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.08.21

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