Пандемийный бизнес: прибыль ряда аптек превысил 1,5 млн процентов

В Росси в период пандемии ряд аптек нарастили прибыть более чем на 1,5 млн процентов. Как передает корресплондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли проекта API «Контур.Фокус» по результатам исследования рынка. Аналитики также отмечают, что прибыль лабораторий и медцентров, делающих тест на COVID-19, за прошлый год выросла на тысячи процентов.

Согласно результатам исследования, выручка аптек за прошлый год изменилась незначительно, зато существенно выросли показатели прибыльности: медианная – на 80%, средняя -на 131%. При этом в тройке лидеров на первом месте «Мелисса-Фарм» из Воронежа, прибыль которой взлетела на 1 500 178%. На втором месте «Радника» из Владивостока – 3 703%, на третьем – «Фармленд» из Уфы с 2 011%.

Также эксперты обращают внимание, что 2020 год был удачным для коммерческих лабораторий и центров, делающих тесты на COVID-19. Их выручка выросла на 85%, а прибыль увеличилась в 7 раз с учетом доходов от реализации франшиз. Лидером стала московская клиника «АрхиМед». Ее прибыль выросла на 10 111%. На втором месте лаборатория «Литех» также из Москвы с 8 296%, на третьем – московский филиал сети лабораторий «Инвитро» – 6 013%.

Вместе с тем прибыль у компаний, имеющих удостоверение на производство вакцины «Спутник V» (Gam-COVID-Vac) оказалась не столь значительной. «Несмотря на умеренный рост выручки, по итогам 2020 года показатель чистой прибыли вырос только у двух организаций. При этом говорить о том, что рост напрямую был связан с вакциной, нельзя – в то же время продолжалось производство и других фармпрепаратов», – говорится в исследовании.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.08.21

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