В Москве рекордно подскочили цены на элитную недвижимость

В Москве рекордно подорожала элитная недвижимость: за год цена квадратного метра преодолела отметку в миллион рублей. Такие данные приводятся в рейтинге Prime Global Cities Index, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank.

«Темпы роста цен на элитное жилье в Москве ускорились до рекордного уровня (+17,6% за год и +14,2% за полугодие). По итогам июня 2021 года средняя цена 1 кв. м высокобюджетной недвижимости впервые перевалила за миллион рублей, достигнув отметки в 1,016 млн руб», – цитирует рейтинг РБК.

«Ряд объектов в столице показывают сверхвысокий рост, при этом интерес к дорогим лотам сохраняется, в том числе среди инвесторов. Покупка такого жилья становится не только показателем статуса, но и позволяет получить доход. По нашим прогнозам, российская столица будет сохранять высокие позиции в рейтинге до конца года», – отметила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В рейтинге проанализированы цены на элитную недвижимость в 46 ключевых городах мира по итогам второго квартала 2021 года. «Несмотря на рекордный прирост цен на элитное жилье, в новой версии рейтинга Москва переместилась с четвертого на шестое место. Больший, чем в российской столице, прирост цен отмечен в Торонто (в среднем стоимость выросла на 27%), Шанхае (+21,4%), Гуанчжоу (+19,8%), Сеуле (19,6%) и Майами (18,7%)», – говорится в исследовании.

Эксперты обращают внимание, что в первом полугодии на ключевых мировых рынках элитного жилья было куплено вдвое больше сверхдорогой (более $10 млн) недвижимости, чем годом ранее.

Москва, Мария Соколова

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