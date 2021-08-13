Певица МакSим выписывается из больницы

Певицу МакSим (Марину Абросимову), которая провела в коме более месяца из-за осложнений от пневмонии, сегодня выпишут из больницы. Об этом сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

«Она (МакSим) продолжит лечение на дому с профессиональной помощью. Она приняла такое решение самостоятельно, потому что очень хочет увидеть своих дочерей, быть рядом с ними. Боялась, что у нее не будет такой возможности», – цитирует Богушевскую РБК.

По словам пиар-менеджера, после болезни певица все еще ослаблена, «ходит с трудом, у нее сильные головокружения». Кроме того, через 20 дней артистке предстоит процедура снятия швов, которые остались после трубок от искусственной вентиляции легких.

В середине июня 38-летнюю певицу госпитализировали с пневмонией. Анализы показывали поражение легких на 40% при отрицательном результате тестов на коронавирус. Спустя несколько дней врачи подключили МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, в которой она оставалась более месяца.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.08.21

В Москве рекордно подскочили цены на элитную недвижимость. / Россиянам не стоит рассчитывать на рост накопительной пенсии – «постарался» кабмин РФ. / Родился 2 – 3 дня назад: в Москве нашли брошенного младенца. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»