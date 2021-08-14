МВД: Почти 100 тысяч иностранцев не пустили в Россию

Министерство внутренних дел России в первой половине 2021 года отказало в разрешении на въезд в страну 98,339 тысяче иностранцев. Об этом свидетельствует статистика МВД, которую провидит «Прайм».
«За январь-июнь 2021 года направлено 98 339 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.
По данным МВД, за аналогичный период прошлого года было выдано 110,681 тысяч запретов на въезд иностранцев в Россию.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 14.08.21
На самом деле всё было ещё жёстче – режиссер Михаил Вассербаум рассказал о драме «Солнцепек». / Снова антирекорд: в России умерли от последствий коронавируса 819 человек. / Устрашение и дестабилизация: военные учения в Косово – тревожный сигнал для Белграда и Москвы. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube