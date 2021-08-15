Афганский кризис: Россия призвала экстренно созвать Совбез ООН

Россия выступила за скорейший созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане, территория которого перешла под контроль запрещенного в РФ террористического движения «Талибан». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются. (Встречу) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать», – сказал дипломат в комментарии РИА «Новости».

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков на крупные города страны. Сегодня экстремисты объявили о полном контроле всей территории страны.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 15.08.21

Экстремисты в Афганистане: угроза России будет нарастать. / Террористы захватили Кабул и объявили о своем контроле всей территории Афганистана. / Синоптики определили, какой будет погода в сентябре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»