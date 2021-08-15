МИД России не планирует эвакуировать посольство в Афганистане

Посольство РФ в Афганистане продолжает свою работу, эвакуация сотрудников диппредставительства не планируется. Об этом сообщил «Интерфаксу» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«(Эвакуация) не планируется. Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности», – сказал он.

По данным сотрудников посольства РФ, обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет. Дипмиссии ничего не угрожает.

Напомним, сегодня боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» начали входить в Кабул со всех направлений. При этом экстремисты заявили, что не намерены захватывать столицу Афганистана силовым путем, и намерены вести переговоры для ее мирной передачи.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 15.08.21

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