МИД России не планирует эвакуировать посольство в Афганистане

Посольство РФ в Афганистане продолжает свою работу, эвакуация сотрудников диппредставительства не планируется. Об этом сообщил «Интерфаксу» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«(Эвакуация) не планируется. Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности», – сказал он.
По данным сотрудников посольства РФ, обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет. Дипмиссии ничего не угрожает.
Напомним, сегодня боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» начали входить в Кабул со всех направлений. При этом экстремисты заявили, что не намерены захватывать столицу Афганистана силовым путем, и намерены вести переговоры для ее мирной передачи.
Москва, Андрей Романов
Москва. Другие новости 15.08.21
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