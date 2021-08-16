Гражданская война в Афганистане и полный позор США: эксперт прогнозирует смену сфер влияния в Средней Азии

После позорного бегства США из Афганистана и захвата страны террористами в регионе вполне вероятна смена сфер влияния – государства Средней Азии потянутся к России за защитой. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его оценке, Афганистан ожидает гражданская война.

Как считает эксперт, президент США Джо Байден и его администрация не рассчитывали, что захват Афганистана произойдет так быстро. «Все произошло в считанные дни. Американцы просто бегут. Мы видим, что прямо с крыш посольства эвакуируются. И люди, которые рассчитывали на их поддержку и помощь, которые рассчитывали эмигрировать вместе с американцами в течение нескольких месяцев, теперь столпились все в аэропорту и хотят уехать, и, по сути дела, теперь эти люди окажутся заложниками или будут просто жертвами. В общем, это просто бегство позорное. За 20 лет, кроме полей конопли и мака, ничего не оставлено в Афганистане. Сбежали и создали горячую точку на планете», – подчеркнул Матвейчев.

«Это провал политики США. Напомню, когда Советский союз выходил из Афганистана, в наследство это стране были оставлены сотни различных социальных объектов, школы, детские сады, газопроводы, электростанции и так далее. И правительство, которое тогда оставалось у власти, продержалось еще три года. Его продолжали сваливать американцы, Саудовская Аравия, Пакистан, снабжали оружием оппозицию – три года они это делали, а правительство пало окончательно, по сути дела, только после падения Советского союза, когда не было, что называется, даже моральной поддержки», – отметил он.

Согласно прогнозу политолога, в ближайшее время в Афганистане начнутся «боевые межэтнические столкновения, резня всех недовольных, убийства и тому подобное». «Может, не сильно большая, но гражданская война будет продолжаться. «Талибан» (* запрещенное в РФ террористическое движение) будут закрепляться у власти, но, естественно, будет развиваться сопротивление, потому что какое-то количество людей вряд ли будут с этим всем согласны, особенно узбеки, а их там довольно много, целые провинции. Тем более узбекский маршал Абдул-Рашид Дустум выжил и где-то на территории Узбекистана. Видимо, он собирается управлять вверенными силами. Будут какие-то теракты и убийства. То есть понятно, что это будет нестабильный регион», – констатировал эксперт.

По его оценке, сложившаяся ситуация в геополитическом смысле для России имеет как плюсы, так и минусы. «С одной стороны, мы понимаем, что все это создает напряженность в Средней Азии и что туда могут проникать различные банды террористов, но они не говорят на среднеазиатских языках, они там чужаки и вряд ли они что-то серьезное там могут сделать. Сам «Талибан»* вряд ли нападет на какую-то среднеазиатскую страну – у них нет таких целей и им сейчас свои проблемы нужно решать и довольно долго. Поэтому это все сказки, что там сейчас какая-то агрессия будет на Среднюю Азию и так далее. Ничего такого не будет», – полагает эксперт.

По его оценке, «среднеазиатские государства в преддверие такой агрессии, видя полный позор США и неспособность ничем управлять в регионе, потянутся к России». «Будут жаться, что называется, к России, как к сильному игроку, который может там какой-то порядок наводить или обеспечивать защиту – вот это точно. Поэтому в этом смысле, это как раз выгодно нам. Влияние России в данном регионе увеличивается», – подытожил Матвейчев.

Напомним, накануне «Талибан»* объявил о захвате всей территории Афганистана после ухода из страны войск США.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.08.21

В Кабуле беженцы сорвались с шасси военного самолета и разбились насмерть. / Россияне начали массово забирать деньги с депозитов. / Россия втрое увеличит число полетов в Египет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»