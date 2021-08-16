Москва будет остывать: синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха

В ближайшие дни в московском регионе ожидается жаркая погода, однако температура воздуха будет постепенно понижаться. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, если во вторник и среду превышение средней суточной температуры над нормой составит 7-8 °, то к концу недели эта разница сократится до 3°.

Во вторник, 17 августа, столичный регион окажется в теплой части обширного циклона с центром над Балтикой. В ночные часы прохождение теплого атмосферного фронта циклона может сопровождаться местами небольшим дождем. Днем умеренные южные ветры позволят термометрам достичь отметок 30…32° в Москве и 28…33° по области.

Среда, 18 августа, тоже будет жаркой в Москве, но с приближением холодного атмосферного фронта, возможны небольшие дожди. В четверг, 19 августа, днем в столице прогнозируется 20…25°, но на востоке Московской области – до 30°.

В пятницу и субботу, 20-21 августа, местами вероятны небольшие кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до 10…16°, днем температура поднимется до 24- 26°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

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