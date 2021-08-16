Цены на газ в Европе поднялись до нового рекорда

Сегодня стоимость газа в Европе подорожала до нового рекорда. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures после завершения аукциона подскочил до $585 за тысячу кубометров, передает «Интерфакс».

Агентство отмечается, что поводом для роста котировок на «голубое топливо» стали итоги аукциона по бронированию дополнительных газотранспортных мощностей на сентябрь. «Газпром» постоянно выкупал дополнительные твердые мощности украинской ГТС, но в этот раз на фоне пустующего забронированного газопровода «Ямал-Европа» выкупил лишь малую часть предложенных услуг. Из предлагавшихся на аукционе 15 млн кубометров в сутки было забронировано только 4%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

Москва будет остывать: синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха. / Хотели передать реальность: Максим Бриус рассказал о съемках фильма «Солнцепек». / В России хотят создать карту недоступных для инвалидов мест. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»