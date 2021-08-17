«Самый дружественный подход»: посол РФ в Афганистане оценил встречу с представителем «Талибана»*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал позитивной и конструктивной прошедшую в Кабуле встречу с представителем «Талибана» (*запрещено в РФ). По его мнению, ухудшения статуса российской дипмиссии не будет.

«Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения «Талибан»* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Известиям»).

Жирнов также уточнил, что в настоящее время в Афганистане нет официальных властей, а есть только «старший по Кабулу». «К прежнему руководству мы не можем обратиться – никого нет, все министерства пустые. Теперь будет какая-то новая конфигурация», – отметил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что посольство России в Кабуле продолжает работать в штатном режиме. «Талибан»* приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Москва, Мария Соколова

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