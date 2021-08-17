«Талибан»* заявил о намерении участвовать в строительстве газопровода ТАПИ

Движение «Талибан» (*запрещено в РФ) заявило о желании участвовать в строительстве транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Об этом заявил представитель движения Сухейл Шахин.

«Афганистан – это связующее звено между Центральной и Южной Азией, мы также работаем над тем, чтобы быть частью этих связей, и над многими другими проектами. У нас есть такие крупные проекты, как газопровод ТАПИ, проект по дорогам и железным дорогам, которые мы в движении надеемся начать», – заявил Шахин в интервью британскому телеканалу, передает «Прайм».

Напомним, 15 августа боевики «Талибана»* захватили Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В ходе переговоров радикалы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, и потребовали вывода из страны иностранных войск.

Российское посольство установило рабочие контакты с новыми властями Афганистана «в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения» и призвало все стороны «воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем».

Москва, Мария Соколова

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