Европарламент проведет экстренные слушания по ситуации в Афганистане

Завтра в Европарламенте (ЕП) пройдут экстренные слушания по ситуации в Афганистане с участием главы дипломатии Брюсселя Жозепа Борреля.

«После разворачивающихся в Афганистане событий комитет по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном проведут экстренное совместное заседание 19 августа, на которое приглашён верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», – говорится в сообщении, которое цитирует RT.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с «Талибаном» (запрещено в РФ) для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса.

Брюссель, Мария Соколова

Брюссель. Другие новости 18.08.21

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