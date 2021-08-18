В Москве более 40% работников не хотят возвращаться с удаленки в офис

В Москве 41% работающих удаленно не хотят возвращаться в офис. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». Согласно итогам опроса, почти треть скучают по работе в традиционном формате.

«30% опрошенных дистанционных работников из Москвы уже хотели бы вернуться на работу в офис. Однако 41% респондентов желают продолжить работать в дистанционном формате. Еще 29% участников исследования хотели бы посещать офис несколько раз в неделю», – говорится в сообщении.

Социологи обращают внимание, что причиной для возвращения с удаленки в офис 43% назвали возможность сменить обстановку, еще 38% – хотят очно общаться с коллегами. На третьем месте с 26% считают, что дома много отвлекающих факторов.

Кроме того, 31% респондентов отметили, что их работодатель в скором времени планирует отказаться от удаленки, 20% сообщили о сохранении такого формата работы, а 22% указали, что в их компании планируют ввести гибридный формат работы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.08.21

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