Москва готовится к ночному шторму: за сутки выпадет более 40% месячной нормы осадков

В Москве за сутки может выпасть до 33 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы. Как сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«Согласно прогнозу синоптиков, с 16:00 среды до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 м/с. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков», – передает «Интерфакс» слова Бирюкова.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности, означающий вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. МЧС объявило экстренное погодное предупреждение.

Москва, Мария Соколова

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