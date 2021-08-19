Дмитрий Певцов: Идею отмены пенсионной реформы пытаются дискредитировать

Заявление КПРФ о необходимости отмены пенсионной реформы носят популистский предвыборный характер. Об этом заявил народный артист России, кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Певцов. По его оценке, компартия сейчас скорее дискредитирует очень значимую идею для общества.

Дмитрий Певцов об отмене пенсионной реформы

Актер подчеркнул, что пенсионную реформу необходимо остановить, но для этого нужна широкая коалиция. КПРФ не сделала даже попытки создать единый фронт за понижение пенсионного возраста, который также поддерживают другие партии – «Справедливая Россия», «Коммунисты России», Партия пенсионеров и множество известных людей. «Но что-то я не слышал ничего ни о круглых столах, ни о каких-то предложениях со стороны КПРФ начать совместные действия для решения этой проблемы», – обратил внимание Певцов, отметив, что КПРФ ранее провалила референдум против пенсионной реформы.

Как считает артист, проблема гораздо глубже и только снижением пенсионного возраста ее не решить. «А нужен ли нам вообще Пенсионный фонд, чиновники, которые получают зарплату из наших пенсионных отчислений?» – задался вопросом Певцов, выразив при этом уверенность, что обязанность выплачивать пенсии должно взять на себя государство.

Актер также напомнил, что в 2018 году именно нынешний состав Госдумы одобрил пенсионную реформу. «Так что вносить сейчас этим же депутатам предложение об ее отмене – мне кажется, это не более как дискредитировать очень хорошую идею. При всем уважении к КПРФ – это просто популизм. Я предлагаю объединяться и работать вместе», – заключил Певцов.

Москва, Екатерина Попова

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