Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему Западу следует перенять российский опыт в борьбе с распространением терроризма.

Уход США из Афганистана привел к захвату страны «Талибаном» (организация запрещена в России). Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил опасение, что боевики могут сконцентрировать внимание на Африке. В качестве примера он назвал растущую активность боевиков «Боко Харам» (запрещенное в России радикальное движение). Несмотря на борьбу Нигерии против террористов, их влияние распространилось на соседние государства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему на сегодняшний день российский опыт борьбы с терроризмом является самым успешным в мире. Он заявил, что программа Запада изначально была нерабочей, поскольку акценты на подкупы не принесли должного результата. Поэтому система США разваливается сразу же, как американцы покидают регион.

Россияне, в свою очередь, применяют правильную практику, уверен Милонов.

«Россия должна возглавить миротворческое направление ООН. Именно под руководством Москвы наши инструкторы смогут подать пример иностранным коллегам, как помогать африканским странам защищать суверенитет и препятствовать распространению агрессивно-деструктивных и религиозных движений, идущих по террористическому пути. Наша программа не то что лучшая. Она единственно рабочая», – отметил депутат.

В Центральноафриканской Республике россияне показали свою результативность. За короткий срок они сумели обучить армию ЦАР основам тактики боя против боевиков. Инструкторы, которых на Западе нередко связывают с «ЧВК Вагнера», существенно подняли уровень подготовки центральноафриканских войск. Теперь силовики ЦАР могут самостоятельно противостоять радикалам.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.08.21

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