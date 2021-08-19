МИД России организует спецрейсы для вывоза беженцев и россиян из Афганистана

Министерство иностранных дел России планирует организовать спецрейсы для вывоза россиян из Афганистана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге. По ее словам, новые афганские власти дали гарантии безопасности.

«В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов. Собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию», – уточнила Захарова.

По ее словам, планируется организация спецрейсов не только для желающих покинуть Афганистан россиян, но и граждан других государств, в том числе – любого количества афганцев. «Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», – сказала Захарова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.08.21

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